Tederheid troef in Chinees boerendrama ’Return to dust’

Hun band groeit langzaam in dit verstilde boerendrama van Ruijun Li, dat het ritme van de seizoenen volgt. Als de ijskoude grond ontdooit, wordt het tijd om te ploegen, te eggen en te zaaien. Het kale land wordt groen, tot de oogst zich aandient. De regisseur toont dat proces tot in detail, zonder enige haast.

Even gestaag zie je het vertrouwen tussen Ma en Cao toenemen: hij maakt geen probleem van de ongelukjes die zij heeft door haar zwakke blaas en gunt zijn licht mankende vrouw een plaatsje op de ezelskar waar hij zelf naast blijft lopen. Van zijn natuurlijke generositeit wordt aan alle kanten misbruik gemaakt, door zijn familie en door anderen. Cao doet daar niet aan mee. Zij probeert net zo zorgzaam te zijn voor hem als hij is voor haar.

Als de twee het huis waar zij wonen uit moeten, bouwen zij samen een nieuw onderkomen. Bakken zelf de stenen van aangestampte modder, metselen de muren, dekken het dak, maken er hun thuis van. Ma is er gelukkiger dan zij ooit had durven dromen. Toch doet de titel Return to dust al vermoeden dat een lang en gelukkig leven samen er niet echt inzit. Alles verglijdt met de tijd. Alleen de echo van hun liefde verstomt niet in deze ontroerende film voor doorgewinterde arthouse-liefhebbers.

✭✭✭✩ (3,5 sterren van de 5)