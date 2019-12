Rapper Hef breekt record met album Tranen

Dat de straatrapper met twee albums op nummer 1 is gekomen is een mijlpaal. Dat is nog niet eerder een Nederlandse artiest gelukt. Tranen is nog maar een week uit en dat maakt de prestatie van Julliard Frans, beter bekend als Hef, extra bijzonder.

Tranen is een emotioneel album waarop Hef veel gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue laat passeren. Hij verloor veel dierbaren in de achterliggende periode, zoals vriend en collega-rapper Feis.