In het Spaanse dorpje waar Cobos opgroeide waren ook veel dieren, maar die leefden buiten en hoefden zeker niet te rekenen op een slaapplek aan het voeteneind. En wat doe je dan als hoofd van een filmproductiebedrijf, verantwoordelijk voor prachtige docu’s als Heddy Honigmans Om de wereld in 50 concerten? Juist, je probeert iets beter te begrijpen door er een film over te maken.

Cobos praat met fokkers en medewerkers van het asiel. Ze luistert naar baasjes die het niet erg vinden dat hun hand tot bloedens toe wordt open gekrabt of ’s ochtends heel vroeg worden wakker gelikt omdat het etenstijd is. Cobos verhuurt zichzelf als kattenoppas. Onwennig borstelt ze harige velletjes, ruimt drollen op die kittens Zusje en Dropje naast de bak hebben gedeponeerd en ze speelt met kribbige rooie madam op leeftijd Aagje.

De eerlijkheid van Cobos en oprechte wil anderen te begrijpen, leveren leuke momenten op. Droog merkt ze na een paar weken voor katten te hebben gezorgd op dat ze nog níks voelt. Sec registreert de camera hoe dekkater Tito binnen no-time een krols poesje bestijgt. Het is fijn binnengluren bij de, vaak doodnormale, huizen waar ze komt oppassen. De grenzeloze liefde die baasjes voor hun kat voelen, komt her en der mooi naar voren. Vooral de kinderen die het liefst de hele dag spelen met ’hun’ katje of in het asiel een nieuw vriendje mogen uitzoeken, ontroeren. De vraag is alleen wel voor wie Cat stories nou bedoeld is, behalve voor Cobos zelf. Want voor kattenliefhebbers bevat de lange documentaire weinig verrassends.