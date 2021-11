Bridget over relatie met André: ’Ik had een beetje last van een midlifecrisis’

Praten over haar relatie met André (27), en de breuk die daarop volgde, doet Bridget liever niet meer. Slechts één keer maakte ze een uitzondering, toen ze in de podcast Dit komt nooit meer goed alle opgekropte frustraties en geheimen over de roemruchte affaire er helemaal uit gooide. Zo verweet de RTL Boulevard-presentatrice de zanger onder meer dat hij ’nooit voor haar is opgekomen’ en dat hij ’loog over zijn relatiestatus’.

Twee maanden later wordt haar in Beau Monde de vraag gesteld of ze de laatste jaren anders naar relaties is gaan kijken, misschien dat ze toch niet zo zaligmakend zijn? „Ik weet niet of ik dat überhaupt ooit gedacht heb. Maar nee, ik ben er niet anders naar gaan kijken. Ik geloof nog steeds in de liefde, en als het op mijn pad komt, vind ik een relatie alleen maar leuk. Je kunt wel verbitterd en verzuurd raken door dingen die je hebt meegemaakt, maar daar heb je alleen jezelf mee.”

Rachel

De 47-jarige Bridget denkt dat ze ’een beetje last had van een midlifecrisis’. „Dat je bang bent dat je overblijft en dan dit maar aangrijpt. Iemand geeft je aandacht en je denkt: wow, ik ga hier helemaal voor. Ik denk dat ik dat nu niet meer zo snel zou doen. Mensen denken dat zo’n midlifecrisis ’alleen voorkomt bij mannen, maar wij vrouwen hebben er net zo goed last van.”

Na haar moeizame relatie met Monique Westenberg, de ex-verloofde van André, kon Rachel Hazes, de moeder van, haar geluk niet op met een schoondochter als Bridget. Wat is er, ruim anderhalf jaar later, nog over van die vriendschap? „Nou, we bellen weleens, en op Instagram liken we elkaar. Dat is wat mensen zien, maar zo close is dat natuurlijk niet. We vinden elkaar heel leuk en lief, en ik kan onwijs met haar lachen, want ze is een ontzettend grappige vrouw. Waarom zou ik geen vriendschapsband met haar kunnen hebben? Ik weet zeker dat ik met mijn eerste schoonmoeder ook nog mega contact zou hebben als ze nog zou leven.”