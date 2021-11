Talpa over ophef Meilandjes: ’Voor vrijheid van meningsuiting en tegen opzettelijk kwetsen’

„Onze samenwerking met de familie Meiland betreft het programma dat we met hen maken: Chateau Meiland. Het programma geeft een unieke blik in het bijzondere leven van de familie en staat bekend als luchtig amusement over het wel en wee van het gezin”, laat een woordvoerder dinsdag aan De Telegraaf weten.

„Binnen die kaders van onze samenwerking doen we uitspraken over de familie en/of gebeurtenissen. Overige (privé)zaken en/of samenwerkingen, buiten het programma om, komen voor rekening van de familie zelf. Talpa is voor vrijheid van meningsuiting en tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen.”

Samenwerking

Kaartenbedrijf Hallmark, matrassenmerk Emma en huidverzorgingsproducent Nivea hebben de samenwerking met de familie Meiland verbroken vanwege Erica’s anti-islamuitspraken. Ze vergelijkt in haar gelijknamige boek vrouwen in boerka met pinguïns en noemt hoofddoekjes ’niet normaal’. Ook stelt ze dat de islam ’heel veel ellende brengt’ en dat zij dit wil tegenhouden.