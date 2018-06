Grappig ’foutje’ van koningin Elizabeth

Op het beeld was een nooit eerder vertoonde foto van Harry en Meghan te zien. Dit portret stond ingelijst op een tafeltje op de achtergrond. Of het de bedoeling was dat deze privéfoto de wereld over ging, na haar ontmoeting? Dat is in elk geval wel precies wat er nu gebeurt, nu Meghan en Harry nog onverminderd populair zijn, na hun huwelijk van al bijna twee weken geleden.

Volgens Hello Magazine! is de foto waarschijnlijk gemaakt tijdens hun verlovingsshoot, door het fotograaf Alexi Lubomirski.

Het is een detail uit de grote foto, maar fans viel het meteen op: Harry en Meghan prijken op het bijzettafeltje Ⓒ Hollandse Hoogte