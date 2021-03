Dit zijn de winnaars van de Grammy’s 2021

De uitreiking van de Grammy’s zag er dit jaar vanwege de coronacrisis anders uit dan gebruikelijk. Zo was er deze editie geen publiek bij en waren alleen de artiesten die kwamen optreden en genomineerden welkom.

Harry Styles opende de show met Watermelon Sugar en won tevens zijn eerste Grammy voor dar nummer in de categorie beste solo-optreden in het genre pop. Beyoncé is sinds zondag bovendien recordhouder als het gaat om vrouwelijke artiesten met de meeste Grammy’s, haar prijzenkast telt momenteel 28 Grammy’s.

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Harry Styles Ⓒ ANP/HH

Beste liedjes

Billie Eilish en H.E.R. hebben een van de belangrijke prijzen van de avond mee naar huis mogen nemen. Ze wonnen met hun liedjes Everything I Wanted en I Can’t Breath in de categorieën Record of the Year en Song of the Year.

Die awards zorgen nog weleens voor verwarring, omdat beide prijzen voor een liedje zijn. Song of the Year is de prijs voor de schrijvers van een nummer, terwijl de Record of the Year naar de artiest gaat die het lied ten gehore brengt.

H.E.R. won voor het schrijven van nummer I Can’t Breathe, waarvan ze ook de zangeres is. De 23-jarige schreef het liedje naar aanleiding van de dood van George Floyd en de Black Lives Matter-protesten die daarop volgde. „Ik had nooit gedacht dat mijn angst en pijn iets zouden worden dat mogelijk een impact heeft en iets zal veranderen”, zei de zangeres in haar speech. „Dat is waar het om gaat. Dat is waarom ik muziek schrijf, waarom ik dit doe.”

Billie Eilish won voor het zingen van Everything I Wanted, dat ze samen met haar broer Finneas schreef. Toen ze de prijs in ontvangst nam, liet de 19-jarige weten dat ze ervan uit was gegaan dat Megan Thee Stallion de prijs zou winnen voor Savage. Ze vroeg haar mede-genomineerden, die aanwezig waren bij de ceremonie in Los Angeles, even voor Megan te juichen.

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Finneas en Billie Eilish met hun prijzen voor Record of the Year en Best Song Written For Visual Media. Ⓒ ANP/HH

Beste album

Het album Folklore van Taylor Swift is verkozen tot beste plaat van het jaar. Die prijs wordt vaak gezien als de meest prestigieuze van de Grammy Awards.

In haar speech noemde Taylor, die de laatste jaren haar privéleven uit de spotlight houdt, haar vriend Joe Alwyn ’voor wie ik al mijn liedjes het eerste speel’. „Ik heb zoveel plezier gehad door met jou te schrijven tijdens de quarantaine.” Ook bedankte de zangeres de haar vrienden Ryan Reynolds en Blake Lively en hun kinderen.

Taylor was genomineerd voor zes Grammy’s, maar greep in de andere categorieën naast de prijzen.

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Taylor Swift Ⓒ ANP/HH

Nieuwe artiest

Rapper Megan Thee Stallion mocht de Grammy voor beste nieuwe artiest in ontvangst nemen. Eerder op de dag werd al bekend dat de 26-jarige ook in de prijzen was gevallen voor haar rapwerk op de remix die ze met Beyoncé maakte van haar hit Savage.

In haar speech droeg de muzikante de award op aan haar moeder, die in 2019 overleed. „Ik weet dat ze over me waakt, en dat ze trots op me is. Zij en mijn vader, ze hebben me gemaakt en altijd gesteund.”

Megan nam het op tegen andere nieuwkomers Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Noah Cyrus, Chika, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada.

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Megan Thee Stallion Ⓒ ANP/HH

Comedy

Ook Tiffany Haddish mag een Grammy in haar prijzenkast zetten. De comédienne won het beeldje in de categorie beste comedyregistratie, voor de opname van haar show Black Mitzvah.

Tiffany maakte in december bekend dat ze gevraagd was de Grammy’s dit jaar te presenteren, maar dat ze dat had geweigerd. Reden was dat de organisator de Recording Academy verwachtte dat ze alle kosten voor zaken als haar, make-up en kleding op zich nam. „Dat zou allemaal uit mijn eigen zak moeten komen”, vertelde ze aan Variety. „Ik weet niet of dit betekent dat ik nooit meer genomineerd word, maar ik vond het respectloos.”

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Tiffany Haddish Ⓒ ANP/HH

Filmmuziek

Billie Eilish’ No Time To Die was volgens de juryleden van de Grammy het beste filmliedje van het afgelopen jaar. Het nummer kwam in februari van 2020 uit, vooruitlopend op de release van Bondfilm No Time To Die. Vanwege de coronacrisis die de maand daarop uitbrak is die film echter nog altijd niet in de bioscopen te zien. Billie versloeg met haar werk Beautiful Ghosts uit Cats, Carried Me With You uit Onward, Into The Unknown uit Frozen 2 en Stand Up uit Harriet.

Ook de soundtrack van de film Jojo Rabbit heeft een Grammy in de wacht gesleept. De plaat versloeg onder meer de soundtrack van Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga.

Bij de filmmuziek ging de score van Joker er met de winst vandoor. Componiste Hildur Guðnadóttir won daarmee van haar collega’s achter de muziek van Ad Astra, Becoming, 1917 en Star Wars: The Rise Of Skywalker.

Overige categorieën

Lady Gaga en Ariana Grande wonnen voor Rain on Me de award voor beste popduo. Zij versloegen hiermee onder meer BTS met Dynamite, Justin Bieber met Intentions en J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny en Tainy met Un Dia (One Day).

(Tekst loopt verder onder afbeelding)

Lady Gaga en Ariana Grande Ⓒ ANP/HH

Dua Lipa nam de award voor ’best pop vocal album’ meer naar huis voor Future Nostalgia. Daardoor bleven Justin Bieber (Changes), Lady Gaga (Chromatica), Harry Styles (Fine Line) en Taylor Swift (Folklore) in deze categorie met lege handen achter.

De prijs voor beste country album ging dit jaar naar Miranda Lambert met Wildcard. Vince Gill ging dan weer naar huis met de Grammy voor beste country solo optreden voor zijn uitvoering van When My Amy Prays en Dan + Shay & Justin Bieber waren met hun single 10,000 Hours de winnaars voor beste country duo optreden.

Thundercat wint met It Is What It Is de prijs voor beste progressieve R&B album, Megan Thee Stallion en Beyoncé vielen met Savage (Remix) in de prijzen voor beste rap nummer en Nas ontving de award voor beste rap album voor King's Disease. Anderson .Paak mocht voor zijn nummer Lockdown de Grammy in ontvangst nemen voor beste melodische rap.

De award voor best dance recording ging naar Kaytranada ft. Kali Uchis met 10%, Kaytranada ging eveneens naar huis met de prijs voor beste dance en electronische album voor Bubba.

Fiona Apple is de winnares in categorie beste rock optreden en won voor haar album Fetch the Bolt Cutters de award voor beste alternatieve album. Bum Rush ging naar huis met de award voor beste metal performance en The Strokes kregen met The New Abnormal de award voor beste rock album voor.

Beyoncé en Blue Ivy wisten de Grammy te bemachtigen in de categorie Best Music Video met hun videoclip voor het nummer Brown Skin Girl, samen met SAINt JHN en Wizkid. De prijs werd al bekendgemaakt voordat zondagavond de officiële ceremonie van de 63e Grammy Awards begon.

Ook Kanye West won een Grammy. Zijn album Jesus is King werd bekroond in de categorie Best Contemporary Christian Music.

De twee Nederlandse kanshebbers bij de Grammy's zijn zondag niet in de prijzen gevallen. Zowel het Metropole Orkest als Vincent van den Ende zagen de belangrijkste Amerikaanse muziekprijs aan hun neus voorbij gaan.