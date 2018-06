Serena Williams lanceert kledinglijn

„Ik heb mij laten inspireren door kracht”, vertelt Serena aan Harper’s Bazar. „Mijn doel is dat vrouwen zich zelfverzekerd en sexy voelen in mijn kleding. De collectie is heel praktisch en draagbaar, maar je voelt je er wel heel mooi en goed in. Zo zou iedereen zich moeten voelen. Sinds ik ben bevallen van Olympia, denk ik veel na over dat ik wil dat zij zich goed voelt over haarzelf. Ze is nu al zo sterk en ik wil dat ze zichzelf mooi vindt. Dat is de boodschap die ik met mijn kledinglijn breng.”

Serena laat op Instagram weten blij te zijn dat ze haar droom achterna is gegaan: „Ze zeggen dat alles in het leven om timing gaat. Ik leerde dat al toen ik achttien was en ik het rustiger aan wilde doen met tennis om naar de mode-academie te gaan. Sommigen hadden kritiek op dat besluit, maar ik had twee liefdes: tennis en mode. Ik moest een manier vinden om dat naast elkaar te laten bestaan. Na vijftien jaar lang afwijzingen, ben ik alleen maar harder gaan werken en leerde ik wat het betekent om in mijzelf te investeren. Het geloof in mijzelf zorgde ervoor dat ik mijn dromen kon waarmaken. vandaan ben ik dan ook trots dat ik Serena kan lanceren.”