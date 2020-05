Volkszanger Frank van Etten bedenkt originele oplossing tijdens crisis

Mensen kunnen hun eigen ’persoonlijke liedje’ laten maken, zo meldt hij in een persbericht. Of het nu voor Vaderdag, een verjaardag, bruiloft of uitvaart is, het kan allemaal. En zelfs zonder een speciale aanleiding, kun je een liedje bestellen, allemaal telefonisch via een speciaal mobiel nummer. „Je krijgt een vragenlijst met 6 cruciale punten en vanuit die vragen zal ik het persoonlijke liedje maken met een nieuwe melodie en een prachtig levensverhaal over jouw bestelling uit de te kiezen categorieën.”

En dat wordt geen massaproductie, belooft de volkszanger die bekend werd met de hit Leef als een zigeuner: „Niemand heeft jouw liedje.” Daar staat dan wel wat tegenover: voor het maken van zo’n uniek nummer vraagt de zanger zo’n honderdtwintig euro.

’Schoorsteen laten roken’

Van Etten noemt de coronacrisis een hard gelag. „Van 400 boekingen naar helemaal niks. Gelukkig hebben we wel een buffer opgebouwd”, vertelt hij aan Privé. De Gouden Plaat december vorig jaar voor Huisje op Wielen heeft flink meegeholpen. Maar de kosten lopen ook door, dus er moet wel weer wat binnenkomen.” Het is mede de reden dat hij het concept van zijn persoonlijke liedjes maakt. „Ik ben naast artiest ook ondernemer en je bedenkt dan toch een manier om de schoorsteen te laten roken en je talent te blijven inzetten.”

Dat het concept meteen een succes zou blijken, had hij niet verwacht. „We hadden het al opgezet voor Moederdag en in totaal hebben we al zo’n 144 liedjes gemaakt.” En er gloort licht aan de horizon: „Ik heb ook een contract getekend bij Toekomstmuziek, waar bijvoorbeeld ook René Froger bij zit. Dat is een platform voor Nederlandse muziek, dus daar kunnen we nu weer volop liedjes voor maken.”

Jubileum met champagne

Een bijzondere oplossing voor de man die juist op 9 mei twintig jaar in het vak zit. Kon zijn jubileumconcert eerst al niet doorgaan, omdat hij zijn gereserveerde ruimte in Ahoy Rotterdam moest opgeven voor het Eurovisie Songfestival, door de coronacrisis is er helemaal geen sprake meer van optredens.„Eerst moet je je jubileumconcert afzeggen voor het Eurovisie Songfestival, en dan gaat dat ook nog eens niet door, door de coronacrisis. Heel begrijpelijk allemaal, maar het maakt het echt een zure appel om doorheen te bijten.”

De mijlpaal werd alsnog gevierd, al was het dan stukken kleinschaliger dan een groot stadionconcert. „We hebben met het gezin wel even een flesje champagne opengetrokken en er een feestje van gemaakt. Even gezellig gehad. Ik hoop volgend jaar terug te komen met een groot concert, wanneer het weer naar het ’oude normaal’ gaat. Een datum durf ik dus nog niet te zeggen. Maar ik ga wel weer voor Ahoy Rotterdam, óf AFAS Life, een van die twee. Wordt het Ahoy, dan wordt het in elk geval niet in de maand mei... dat durf ik niet meer!”