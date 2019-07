Marisa Heutink gaat avond doen op Veronica

Dj Martijn Muijs doet voorlopig de ochtendshow van Giel Beelen, die in elk geval een maand op vakantie is. Heutink, tevens de ex van Giel, neemt in die periode het avondprogramma van Muijs over.

Het is voor eerst dat Heutink op Veronica te horen is, meldt Muijs op Twitter. „Dat betekent voor het eerst sinds Floortje Dessing weer een vrouwelijke jock op Veronica!” voegt hij daaraan toe.

Heutink was eerder te horen op onder meer NPO 3FM, Yorin, Caz!, Arrow, RTV Oost en NPO Radio 2.