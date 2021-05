Haar Kurt Cobain levert 14.000 dollar op

Een vriendin van de zanger, Tessa Osbourne, gaf hem in 1989 een knipbeurt en bewaarde de haren om onbekende redenen. Na zijn dood gaf ze het haar weg. Het betaalde bedrag voor de zes haren, waarvan de langste zo’n zes centimeter is, is inclusief een foto waarop Osbourne het haar van Cobain knipt en een kiekje van de twee vlak na de knipbeurt.

De haren waren onderdeel van de The Amazing Music Auction-veiling, waarin verder onder meer een gitaar van Eric Clapton werd verkocht voor 220.000 dollar (180.000 euro), en de door Bob Dylan handgeschreven songtekst van Blowin’ in the Wind voor bijna 58.000 dollar (bijna 50.000 euro) over de toonbank ging.