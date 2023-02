Scheiding Sylvia Geersen nog steeds niet rond: ’Ik wil echt van hem af’

Het duurt volgens Geersen (37) zo lang omdat ze in Mexico zijn getrouwd. „Een corrupt land - we zijn nooit getrouwd voor de Nederlandse wet. Je kunt formulieren en mails sturen wat je wilt, maar je krijgt geen reactie.”

Het model is nu bezig de scheiding „eenzijdig” te laten doorgaan. „Als het goed is, ben ik over een paar maanden gescheiden. Ik wil echt van hem af. Absurd hè, zes jaar later en hij wil me nog steeds terug. Heb ik toch een goede indruk achtergelaten bij die gek!”

Respect

De relatie met haar ex was „te turbulent, te chaotisch”, vertelt Geersen ook. Nu wil ze graag een man die haar met „respect” behandelt. „Maar ook een sterke man, een échte man die me op mijn plek kan zetten. Ik heb dat nodig, want ik neig weleens door te draven. Noem het ouderwets, maar ik zie een man als het hoofd van de familie, wil een man voor wie ik ontzag voel.”

Of het model die man heeft gevonden in het datingprogramma De Bachelorette, dat nu te zien is op Videoland, is nog niet bekend. Wel zegt Geersen zich enorm vermaakt te hebben. „Tijdens de opnames van De Bachelorette had ik de tijd van mijn leven. Zowel de mannen als de crew waren heel aardig voor me.”