Marilyn Manson weer aangeklaagd voor seksueel wangedrag

Het vermeende slachtoffer zou daarna contact met Manson hebben gehouden en in 1999 nogmaals misbruikt zijn, tijdens een tournee. Dit zou zijn gebeurd toen de zanger drugs had gebruikt. De aanklacht is ingediend in New York. De vrouw heeft ook de muzieklabels waar Manson toen voor werkte aansprakelijk gesteld, omdat niemand ingreep terwijl bekend was wat de zanger met haar deed.

Eerder trof Manson een schikking met Game of Thrones-actrice Esmé Bianco die hem had beschuldigd van verkrachting en seksueel misbruik. De Britse actrice stapte in april 2021 naar de rechter omdat ze in 2011 zou zijn verkracht door de Amerikaanse zanger.

Bianco was overigens niet de enige vrouw die Manson beschuldigde van seksueel wangedrag. Twee jaar geleden trad ook een andere actrice, Evan Rachel Wood, al naar buiten met een misbruikverhaal door de zanger. Meerdere vrouwen volgden toen haar voorbeeld en stapten naar de rechter.