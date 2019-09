Was André zijn Monique dan altijd trouw?

André laat op Instagram weten zich normaal gesproken niet druk te maken over de verhalen die te maken hebben met zijn privéleven, maar dit keer is het anders. „Ik heb tijden mijn mond gehouden, omdat het mij weinig interesseert wat er over mij wordt geschreven. Ik weet dat Monique sterk in haar schoenen staat en als er iets is wat wij altijd zullen hebben is dat vertrouwen in elkaar. Maar het loopt uit de hand.”

Geruchten dat André – die overigens nooit wilde reageren als hem door weekblad Privé om commentaar werd gevraagd – het meer dan gezellig heeft met presentatrice Nikkie Plessen doen al anderhalf jaar de ronde. Die verhalen verwijst hij naar het rijk der fabelen, „Ik heb Monique nooit bedrogen. Ik ben een amicale gozer, ik sla snel een arm om je heen, ik kan een hand pakken, ik kan close zijn met iemand. Maar ik ken mijn grenzen en dat vertrouwen heb ik ook nooit beschaamd van Monique. Ik heb nooit staan zoenen met Nikkie Plessen in een Palladium. Ik heb nooit een date gehad met Imanuelle (Grives, red.), ik heb Jamie Been nog nooit in mijn leven ontmoet en ik ben benieuwd naar wat er nu weer staat over mij en ene Romy.”

Uit huis

Eerder deze maand bevestigde de Amsterdamse zanger in de talkshow van Beau van Erven Dorens de geruchten dat Monique en hij niet langer onder hetzelfde dak wonen. „Ik praat er eigenlijk het liefst niet over, want het is iets tussen ons. We zijn niemand een antwoord verschuldigd. Maar weet je wat het is? We houden heel veel van elkaar. Teveel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan.”

De entertainer erkende dat hij ’niet de makkelijkste is om mee te leven’, maar over een definitieve breuk wilde hij nog niet spreken. „Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn. Maar we weten het even niet. (...) Ik ben eventjes weg thuis. Maar we gaan hartstikke goed met elkaar om. Er is veel respect, we hebben elke dag contact en ik zie Dré elke dag.”