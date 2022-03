Premium Het beste van De Telegraaf

’De Tulpenjongen’ jeugdroman over Hollands bleekneusje in Zweden

Door Bernice Breure

Wim (helemaal rechts) sprak geen woord Zweeds bij zijn aankomst. Ⓒ Eigen foto’s

’Wees lief voor Wim, want hij is zo hongerig geweest dat hij zelfs bloembollen heeft gegeten’. Dat kreeg de moeder van de Zweedse schrijfster Christina Wahldén te horen over het logeetje uit Tiel dat in 1945 bij haar thuis kwam aansterken. De jeugdroman De tulpenjongen, over dit bijzondere bezoek, verschijnt komende week in het Nederlands.