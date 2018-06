Stijn Fransen uit GTST

Stijn speelde in de RTL4-soap 2,5 jaar lang de rol van het personage Sam Dekker, de dochter van Linda Dekker, een rol van Babette van Veen.

Woensdag 6 juni is haar laatste aflevering in GTST bij RTL4. „Stijn gaat zich focussen op nieuwe projecten, waar ze later meer over zal vertellen”, zegt de woordvoerster van EndemolShine.