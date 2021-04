Herinneringen aan Gert-Jan Dröge

Zijn vaste cameraman Martin Mulder haalt in zijn boek de mooiste herinneringen op aan de in 2007 overleden Gert-Jan Dröge. ,,Wat wij samen hebben meegemaakt...’’ Ⓒ ANP/HH

Tegen wil en dank werd Gert-Jan Dröge in de jaren negentig zelf een van de sterren van de Nederlandse televisie, nadat hij eerst lang achter de schermen van Jan Lenferinks RUR had gewerkt. In een onthullend boek vol televisiegeheimen van zijn vaste cameraman Martin Mulder worden herinneringen opgehaald aan de programmamaker, die op feestjes nog altijd wordt gemist…