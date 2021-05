Hoe Glee-ster Lea Michele het leven van haar collega’s tot een hel maakte

Ⓒ Getty Images

Toen Lea Michele vorig jaar een tweet de wereld in slingerde over George Floyd, had de Glee-ster waarschijnlijk niet verwacht dat daarmee ’haar’ beerput geopend zou worden. Meerdere collega’s deden uit de doeken hoe Michele zich tijdens de opnames van de populaire serie Glee als een heks gedroeg. Nooit durfden zij het pestgedrag van de actrice aan te kaarten, omdat er werd gevreesd voor de gevolgen...