Wesley en Yolanthe samen gespot in Utrecht

Het account waarop de foto te zien is, is een fanaccount van FC Utrecht. „Hij is gespot bij het stadion. Zou het?”, is bij het kiekje te lezen. De zaakwaarnemer van Wesley laat aan Shownieuws weten dat de voetballer absoluut niet aan de slag gaat bij de club. Wel bevestigt hij dat het inderdaad Wesley, Yolanthe en Xess Xava zijn die op de foto staan.

Wat het drietal wél bij de Galgenwaard deed, is onduidelijk. Volgens Shownieuws zijn er enkele appartementen te koop in de buurt van het stadion en was hun aanwezigheid mogelijk daarop gericht.

Weekblad Privé kon afgelopen week melden dat het zo goed gaat tussen Wes en Yo, dat ze weer gaan samenwonen. Het koppel maakte begin maart bekend te gaan scheiden.

