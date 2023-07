Weer beschuldiging aan adres Rammstein-zanger Till Lindemann

De vrouw was destijds uitgenodigd op de hotelkamer van Lindemann. Ze ging daar op in, in de overtuiging dat ze altijd nee kon zeggen als ze iets niet wilde. Toen Lindemann seks met haar wilde, weigerde ze naar eigen zeggen meermaals. De zanger zou haar daarna op bed hebben gegooid, haar rok omhoog hebben geschoven en haar zo hard hebben geslagen dat zijn handafdrukken op haar billen te zin waren.

De advocaten van Lindemann lieten aan ORF weten dat de beschuldiging vals is.

Drogeren

De laatste weken kwamen er diverse beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van Lindemann naar buiten. Zo zou hij bij concerten met regelmaat vrouwelijke fans backstage hebben laten komen en gedrogeerd hebben, om vervolgens seks met ze te hebben. Die vrouwen zouden vooraf zijn uitgezocht. Volgens ORF was dat in dit geval ook zo gegaan.