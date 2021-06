Nicolette van Dam: ’Ook ik ben niet perfect’

Binnenland

’Aangespoeld lichaam in België is van 18-jarige Amsterdammer Rodinho Breinburg’

Het lichaam dat afgelopen zaterdag werd aangetroffen op de oever van de Schelde in België is van de 18-jarige Rodinho Breinburg uit Amsterdam. Dat meldt Het Parool. Bronnen melden dat de man mogelijk slachtoffer is geworden van een afrekening.