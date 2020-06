Douwe Bob geeft openluchtconcert op Terschelling (update)

„Er zijn heel veel mensen hier en er is geen muziek”, aldus Douwe Bob. „Dus ik dacht om morgen om 14.00 uur, hier op het wad, dan is het droog, een pop-up optreden te doen, voor wie wil komen luisteren.”

De zanger treedt maandagmiddag buiten op bij restaurant De walvis. „Dus als je er zin in hebt en je bent op Terschelling, gaan we eens kijken of we de boel hier met anderhalve meter op stelten kunnen zetten.”

UPDATE 19.27 UUR Gemeente Terschelling staat het openluchtconcert niet toe.