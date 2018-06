Robert Pattinson in nieuwe film The King

Pattinson zal een Franse hertog spelen, Mendelsohn speelt koning Hendrik IV, Harris speelt William Shakespeare en Depp zal in de huid kruipen van een Franse prinses.

The King is geïnspireerd door de werken van Shakespeare. De serie gaat over de jonge prins Hal, de toekomstige koning Hendrik V, die wordt gespeeld door Timothee Chalamet. Na de dood van de kroonprins moet Hal de troon bestijgen, terwijl het land zich voorbereidt op een oorlog met Frankrijk. Hij wordt begeleid door zijn enige vriend, Falstaff, gespeeld door Edgerton.

War Machine-regisseur David Michod heeft samen met Edgerton het script geschreven en zij zullen ook samen de dramaserie produceren.