Unieke prijs voor Soldaat van Oranje

De prijs werd tijdens het Musical Awards Gala in Amsterdam uitgereikt door Pieter van Vollenhoven. De cast en crew werden op het podium getrakteerd op een ovationeel applaus van de rest van de zaal. „Tjonge jong wat een eer. Wat geweldig dat zo’n prijs ons wordt gegund”, zei producent Fred Boot. Hij vertelde dat Soldaat van Oranje voorlopig nog wel te zien zal zijn in Nederland, ondanks de inspanningen om het verhaal ook in Londen op het toneel te brengen. „We zouden wel gek zijn om ons tienjarig feestje niet te vieren. We gaan sowieso door tot eind oktober!”

Soldaat van Oranje is de langstlopende voorstelling ooit in Nederland. Inmiddels is het bezoekersaantal al de grens van 3 miljoen gepasseerd. In 2013 won de musical al een speciale Theater Award voor langstlopende productie.

Roelfzema

De musical vertelt het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema, die in de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het Leidse studentenverzet. De op zijn oorlogsmemoires gebaseerde voorstelling ging op 30 oktober 2010 in première in de Theaterhangaar in Katwijk.

Soldaat van Oranje sleepte door de jaren heen al de nodige Musical Awards in de wacht. Zo kreeg de productie in 2014 en 2016 de Publieksprijs en won de voorstelling in 2011 vier prijzen voor beste regie, beste decor, beste geluid en beste licht.