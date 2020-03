Coen Swijnenberg en Sander Lantinga hebben nog nauwelijks contact

„We spreken elkaar amper”, vertelt Sander in de nieuwe editie van LINDA. „Coen en ik zijn vrienden, maar wel alleen op het werk. Ik zou het mezelf kwalijk nemen als ik voor de deur sta terwijl hij daar niet op zit te wachten”, legt hij uit.

Momenteel vervangt Barend van Deelen Coen in De Coen en Sander Show. „Het is toch een beetje alsof U2 een andere zanger krijgt. Iemand die ook goed kan zingen, maar het voelt anders. Misschien besef ik nu pas hoe belangrijk hij is”, stelt Sander.

Coen maakte eind november bekend dat ’zijn lichaam aan de noodrem trok’. „Het gaat met mij momenteel niet zo lekker. De batterij is leeg en m’n lijf heeft flink aan de noodrem getrokken. Al wil ik nog zo graag, het gaat simpelweg even niet. Ik moet dat serieus nemen en me erbij neerleggen dat het herstel tijd nodig heeft”, schreef hij op Instagram.