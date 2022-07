Will Smith eregast op bruiloft Belgische regisseur Adil el Arbi

„Dank aan mijn broer Will voor zijn aanwezigheid op onze magische Marokkaanse bruiloft. We zijn gezegend om jou als onze eregast te hebben”, schrijft El Arbi bij de foto’s. Op de plaatjes poseert Smith naast El Arbi en zijn vrouw journalist Loubna Khalkhali. Ook regisseur Bilall Fallah, met wie El Arbi veel samenwerkt, is op de foto’s te zien.

El Arbi en Fallah kennen Will Smith van de film Bad Boys For Life die zij in 2020 met elkaar maakten en waarin Smith de hoofdrol vertolkte. Smith was daarvoor al fan van het Belgische regisseursduo, vertelde hij in die tijd aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. „Ik was vanaf de allereerste seconde fan van ’Patser’ en ’Black’. Adil en Bilall hebben een aanstekelijke persoonlijkheid: ze zijn altijd goedgezind, gemakkelijk in de omgang en ook nog eens buitengewoon intelligent. Ze nemen hun werk erg serieus en ze hebben meermaals bewezen dat ze uitblinken in hun vak”, zei Smith.