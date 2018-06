Linda de Mol blijft voorlopig bij RTL

Het contract van Linda met RTL loopt eind juni af. Maar de presentatrice laat weten dat ze voor één jaar gaat bijtekenen. „Voor dit jaar staan er al heel veel programma’s gepland en ik heb het in principe heel erg naar mijn zin. Ik ga kijken hoe alles ontwikkelt het komende jaar, dat er veel gaat verschuiven staat wel vast. En volgend jaar rond deze tijd ga ik weer kijken of ik bijteken of dat ik dan wel naar mijn broer ga.” Haar neefje Johnny tekende eerder dit jaar al wel bij SBS.

Deze zomer zien we Linda in ieder geval weer terug in Linda’s Zomerweek. Aan RTL laat ze weten wie de gasten zijn: Ilse Warringa en Kjeld Nuis, Kajsa Ollongren en Johnny de Mol, Sophie Hilbrand en Johan Derksen, Ilse DeLange en John van den Heuvel, Wendy van Dijk en Jochem Myjer. Elske DeWall verzorgt de muziek.