Vrienden voor het leven in verfilming ’De acht bergen’

Wat: drama

Regie: Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Met: Luca Marinelli, Allessandro Borghi, Filippo Timi

Het Belgische regisseursduo Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen (The broken circle breakdown, Helaasheid der dingen), tevens levenspartners, bedwongen een relatiecrisis en leerden Italiaans voor deze film over mannenvriendschap. Stadsjongen Pietro en de in de bergen opgegroeide Bruno leiden een heel verschillend bestaan, maar de onuitgesproken klik is er niet minder om.

Vaders en zonen

Vanaf hun allereerste ontmoeting in het goeddeels ontvolkte bergdorpje van Bruno is er een band. Door dik en dun, periodes zonder contact moeiteloos overbruggend. Maar intussen gaat De acht bergen ook over vaders en zonen. Over verwachtingen en teleurstellingen. Over onomkeerbare keuzes, waarvan de sporen levenslang voelbaar blijven.

Waar Bruno verknocht is aan zijn ene berg, zwerft Pietro de wereld over. Steeds op zoek naar nieuwe hoogten, nieuwe vergezichten, nieuwe liefdes. Tot in Nepal aan toe. Toch knapt hij samen met zijn vriend een oude berghut op. Een fysieke representatie van hun vriendschap voor het leven. Tot het lot – of is het zijn onrust? – hem weer ver wegvoert.

De acht bergen is een film die meer leunt op sfeer dan op ontwikkeling. De regisseurs nemen zeer ruim de tijd – bijna 2,5 uur - om die sfeer over te brengen. Ze weten zich daarbij geholpen door Luca Marinelli (Pietro) en Allessandro Borghi (Bruno), twee sterren van de Italiaanse cinema die ook in het echt vrienden zijn. Dat voel je. Zelfs in het onvermijdelijke verlies dat hun personages wacht.

✭✭✭✩