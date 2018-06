Matt LeBlanc stopt met Top Gear

Volgens de Daily Mail vindt LeBlanc dat het programma te veel van hem eist. „De tijd die ik eraan kwijt ben en het enorm vele reizen houdt me meer weg van mijn familie en vrienden dan dat ik wil.” Verder laat hij weten: „Ik zal altijd fan van Top Gear blijven en ik wens het team toe dat het programma een succes blijft. Bedankt voor een geweldige rit.”

In het volgende seizoen, dat naar verluidt eind dit jaar op de buis is, is de Friends-acteur nog wel te zien. LeBlanc tekende in 2016 een tweejarige overeenkomst voor twee miljoen pond. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend, maar de BBC zou daar al wel ideeën over hebben.