Jan Cremer vierde tachtigste verjaardag in lockdown

Jan Cremer: „Werken is bij mij altijd boven het meisje gegaan, zelfs voor het eten.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Zijn handen jeuken, zegt Jan Cremer. Na drie maanden in ’lockdown’ in Nederland, waar hij op 20 april in stilte zijn tachtigste verjaardag vierde, popelt de schilder en schrijver weer om naar zijn huis en atelier in Umbrië (Italië) te gaan. Hij verwacht ’een explosie van energie’. „Eerst ga ik bomen snoeien in de olijfboomgaard, daarna schilderen. De schetsen heb ik al klaar liggen.”