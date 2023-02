’Bed rest’: Rouwverwerking in horrorverpakking

Wat: drama, horror

Regie: Lori Evans Taylor

Met: Melissa Berrera, Guy Burnet, Edie Inksetter

Na een val van de trap krijgt zwangere Julie acht weken absolute rust voorgeschreven. Maar terwijl manlief Daniel de renovatie van hun huis op zich neemt, bekruipt de aanstaande moeder een gevoel van onbehagen. Kat Lou loopt constant te blazen, in de klaargemaakte kinderkamer floept de babyfoon steeds aan en plotseling rijdt een speelgoedautootje over het plafond. Is het de verveling die een loopje met Julie neemt? Of is het huis behekst?

Fluisterende kinderstemmetjes

Aanvankelijk lijkt Bed rest weinig nieuws aan het horrorgenre toe te voegen. Langsglijdende schaduwen, fluisterende kinderstemmetjes, voetstappen op zolder, het zijn schokeffecten die we zo onderhand wel kennen. Maar naarmate de bevalling nadert, onthult Evans Taylor meer en meer over de oorzaak van Julies geestestoestand. De zwangere vrouw blijkt al eens eerder te zijn bevallen, van een doodgeboren zoontje. Zou haar postpartum psychose van toen de oorzaak kunnen zijn van haar huidige waanbeelden?

Evans Taylor – die zich liet inspireren door Rosemary’s baby en The orphanage – zorgt er met dit scheutje (waargebeurd) drama voor dat Bed rest wegkijkt als een even interessant als griezelig rouwverwerkingsexperiment. De prima cast, onheilspellende sfeer en bevredigende ontknoping doen de rest.

✭✭✭