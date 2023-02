’Women talking’: Beestachtige taferelen in mennonietendorpje

Wat: drama

Regie: Sarah Polley

Met: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley

De aap komt uit de mouw nadat iemand op heterdaad is betrapt, in het Amerika van 2010. Een groep mannen blijkt dorpsgenoten in hun slaap te verdoven, om ze vervolgens ongemerkt te kunnen verkrachten. De daders worden opgepakt, de andere mannen gaan naar de stad om ze weer vrij te krijgen. En dus zijn de slachtoffers twee dagen alleen, om te beslissen hoe het nu verder moet. Moeten ze de problemen negeren, gaan ze de confrontatie aan, of verlaten ze hun dorpje?

Plek in de hemel

Aan iedere beslissing zitten veel haken en ogen. Want geven deze slachtoffers hun plek in de hemel niet op als ze weggaan? Heeft het als vrouw eigenlijk wel zin om in te grijpen in een verziekte mannencultuur? Kun je van een kind houden dat door misbruik is verwekt? En in hoeverre vormen de dorpsjongens - die in de schoolbanken al voor het leven worden verpest - een gevaar voor de toekomst? Een kleine groep vrouwen discussieert erop los, om de beste koers voor zichzelf en hun kinderen te bepalen.

Vurige monologen

Regisseur Sarah Polley (Take this waltz, Away from her) brengt daders nergens in beeld, maar laat intussen geen twijfel bestaan over de beestachtige taferelen die zich hebben afgespeeld. Korte suggestieve flashbacks zijn daar al genoeg voor. Verder filmt ze in sobere sepiatinten, op een hooizolder waar vurige monologen heen en weer vliegen. Een praatfilm dus, die weliswaar stijlvol oogt maar ook aanvoelt als een toneelstuk.

Toch wil dat zeker niet zeggen dat Women talking - kanshebber voor twee Oscars - een saaie zit is. Vooral Rooney Mara, Claire Foy en Jessie Buckley zijn ijzersterk. Van onmacht tot razernij, van hartverscheurende keuzes tot ontladende lachbuien; de dynamiek van deze groep voelt levensecht. Op die manier kun je hun gevoelens ook moeiteloos koppelen aan de #metoo-schandalen van de afgelopen jaren.