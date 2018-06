Dochtertje Adam Levine in videoclip Maroon 5

Ⓒ Screenshot

In de video van het nieuwe nummer van Maroon 5 komt een hele trits aan beroemde vrouwen langs. Maar frontman Adam Levine heeft een speciale plaats voor de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven gereserveerd in de video van Girls Like You; zijn vrouw Behati Prinsloo en hun twintig maanden oude dochtertje Dusty Rose.