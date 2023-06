’Scheiding Armie Hammer na drie jaar afgerond’

De scheiding tussen Armie Hammer en zijn ex Elizabeth Chambers is na drie jaar afgerond. De twee hebben volgens entertainmentsite TMZ een overeenkomst bereikt over de verdeling van hun bezittingen en alimentatie. Het is niet duidelijk wat daarover is afgesproken.