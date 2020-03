Acteur Timothy Hutton overweegt stappen na verkrachtingsverhaal

De 59-jarige Hutton, die in de jaren tachtig een Oscar won voor zijn rol in Ordinary People, ontkent het verhaal en zegt al jaren door de Canadese te worden gechanteerd. „Ze dreigde dat als ik niet aan haar eisen zou voldoen, ze naar de pers zou stappen met de valse beschuldiging dat ik haar 37 jaar geleden in Canada heb belaagd.”

Toen de acteur weigerde haar te betalen om te voorkomen dat ze naar buiten trad met haar verhaal, diende hij bij de FBI een klacht in wegens afpersing. „Ik zal nooit stoppen met vechten tegen dit verhaal om wat het is: een mislukte poging van afpersing die is gebaseerd op iets wat nooit is gebeurd.” Hutton wil dan ook dat Buzzfeed het verhaal van de website haalt. Als dit niet gebeurt dan overweegt hij hen onder meer aan te klagen wegens smaad, aldus Huttons’ advocaat.

De website blijft vooralsnog achter het artikel staan. „Buzzfeed News’ verslaggeving van de vermeende verkrachting van een 14-jarig meisje door Timothy Hutton is gebaseerd op interviews met het vermeende slachtoffer, het verhaal van de vrouw die bij haar was op die avond en vijf andere mensen die destijds op de hoogte waren gebracht van de aanranding”, aldus een woordvoerder.