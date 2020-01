Ozzy Osbourne neemt nummer op met Elton John

Volgens Sharon heeft haar echtgenoot een mooi jaar voor de boeg. „Gezondheid, terug bij zijn band zijn en doen wat hij het liefste doet en dat is touren en met de fans zijn”, somt ze op.

Sharon is al enthousiast over de nieuwe muziek van de voormalig Black Sabbath-frontman. „Al zijn vrienden doen eraan mee en hij maakt een liedje met Elton. Er is heel veel goed materiaal.”

Nieuwe album

De nieuwe nummers komen waarschijnlijk op Ozzy’s eerder aangekondigde nieuwe album Ordinary Man. De langverwachte opvolger van Scream (2010) moet dit jaar verschijnen.

De rocker moest door het lange herstel na een nekoperatie vorig jaar noodgedwongen meerdere concerten afzeggen. In mei keert Ozzy weer terug op het podium.