Lizzo overweegt aanklacht tegen voormalige achtergronddansers

De beschuldigingen tegen Lizzo kwamen begin augustus naar buiten. De Amerikaanse zangeres wordt door drie oud-achtergronddansers aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving. Lizzo zou ook een van hen hebben gedwongen een naakte performer aan te raken in de Amsterdamse Bananenbar. Ook zou de zangeres de danseressen tegen hun wil hebben meegenomen naar de Parijse nachtclub Crazy Horse. Lizzo weersprak de beschuldigingen eerder al met een verklaring op Instagram.

In zijn verklaring wijst Singer op een aantal foto’s die zijn genomen in de Parijse nachtclub Crazy Horse, ongeveer een maand na de avond in de Bananenbar waarover werd geklaagd. Daarop poseren de danseressen vrolijk backstage na de show in Crazy Horse. Volgens de advocaat zijn die foto’s niet te rijmen met de beschuldigingen tegen Lizzo. Singer noemt de rechtszaak een „schijnvertoning” en stelt dat Lizzo van plan is een tegenaanklacht in te dienen. „Dat zal ze doen nadat ze heeft gewonnen en de aantijgingen zijn verworpen.”