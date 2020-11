Barrie Stevens openhartig over loodzware tijd

Barrie Stevens: „Ik heb mijn vader nooit verteld dat ik aan prostaatkanker leed.” Ⓒ Foto Amaury Miller

Na een carrière van zestig jaar durft Barrie Stevens het eindelijk aan om solo het theater in te gaan. Waar onzekerheid en bescheidenheid hem eerder in de weg stonden, ervaart hij dat nu -op 76 jarige leeftijd - de tijd rijp is om de schijnwerpers in te stappen. Stevens: „Ik heb na een lange tijd het gevoel dat het ook om mij mag draaien.”