Kim Feenstra: ’Vrij denkend Nederland lijkt voorbij’

Volgens haar werden haar woorden echter door ’de media’ uit zijn verband getrokken en daarom voelt ze zondagavond de noodzaak haar kritiek nog eens toe te lichten. Nadat ze benadrukt dat ze zich aan alle maatregelen houdt, legt ze uit waarom ze zich zo druk maakt over de vaccinatiecampagne. „In de bijsluiter van het COVID-19 mRNA vaccine (comirnaty BioNtech/Pfizer te downloaden op het net) staat dat het geneesmiddel is geregistreerd in het kader van een ’voorwaardelijke toelating’ en dat het laatste klinische onderzoeksrapport moet worden ingediend in december 2023. Is dit dan een testfase?”

Kim Feenstra begrijpt niet dat ze hier geen vragen bij kan stellen ’zonder dat je meteen ’hersenloos’ een ’complotgek’ wordt genoemd of ’schijt’ hebt aan de maatregelen en wilt dat alle mensen dood gaan’. Volgens haar zijn haar vragen herkenbaar en loopt haar mailbox vol met mailtjes van mensen die dezelfde twijfels hebben, ’ook van IC-verpleegkundigen’. „En berichten van mensen die zich verplicht voelen zich te laten inenten doordat de maatschappelijke druk hoog op hun schouders leeft. Maar het eigenlijk niet zien zitten.”

Ze vraagt zich af waar ’de tijd is gebleven dat we gezond konden discussiëren zonder dat er haat bij komt kijken?’. En meent dan ook: „Vrij denkend Nederland’ is voorbij lijkt wel.”

’Brainwash’

Het model vroeg zich in haar bericht van zaterdag af waarom in de campagne wordt verteld dat iedereen zich moet laten vaccineren. „Terwijl het vaccin nog geen zekerheid geeft of je daadwerkelijk beschermd bent. Je zou je bijna moeten schamen als je je niet wilt laten vaccineren. Alsof het dan door jou komt dat corona nog steeds leeft, letterlijk en figuurlijk.”

Feenstra’s bewering dat ’het vaccin nog geen zekerheid geeft of je daadwerkelijk beschermd bent’ is niet in lijn met wat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) stelt. Er is wel degelijk bescherming, maar het is nog onduidelijk hoelang je precies beschermd bent tegen het coronavirus na vaccinatie. Wel is volgens het CBG duidelijk dat bescherming drie maanden na vaccinatie ’nog onverminderd hoog is’.

Gommers reageerde bij Shownieuws geschrokken op de kritiek van Feenstra. Ook hij stelt dat het vaccin wel zekerheid biedt. „Er is echt een heel goede klinische studie gedaan. Dan zie je dat in de vaccin-groep maar 8 mensen corona krijgen en in de controlegroep 162! Het is echt aangetoond dat het heel goed werkt.” Toch beseft hij de noodzaak van meer uitleg voor het grote publiek. „Voor mij gaat het zo van, ’als zij dat denkt, denken meer mensen zo’. Dat moeten we echt proberen uit te leggen.” Volgens hem is het echter wel heel duidelijk bekendgemaakt dat vaccinatie niet verplicht is.