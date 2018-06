’Nikki Bella en John Cena weer samen

„Nikki blies de bruiloft af zodat ze nog wat langer na kon denken over wat ze wil in het leven. Het was juist, ze zijn alleen maar gegroeid”, zei een ingewijde tegen Us Weekly. „Ze realiseren nu allebei dat ze van elkaar houden en samen willen zijn.”

Nikki zei deze week nog dat ze dacht toch verder te gaan met John. „Hij is mijn beste vriend en ik hou van hem”, vertelde ze aan TMZ. Ook zei ze haar trouwjurk nog bewaard te hebben. Wellicht kan ze die op korte termijn weer uit de kast trekken.