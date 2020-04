Trijntje hervat ’Lovestreams’ op Instagram

Trijntje en haar geliefde Alvin Lewis spelen twee tot drie keer per week samen liedjes wat de zangeres de ’Lovestream’ is gaan noemen. Alvin speelt akoestische gitaar en Trijntje verzorgt uiteraard de zang. „Zoals ik altijd zeg ’zonder muziek geen leven’ en dat is iets dat meteen als een oergevoel naar boven kwam borrelen toen het leven ’op slot’ ging”, aldus de zangeres.

Ook voor het tv-programma RTL Boulevard speelden Trijntje en Alvin eind maart een week lang iedere avond verzoeknummers vanuit hun huis. Na een kleine pauze „zodat we hier met het gezellige drukke gezin de boel een beetje aan kant konden krijgen”, zijn de twee vanaf woensdagavond weer een paar keer per week samen te beluisteren op sociale media. „Ik hoop dat het een kleine glimlach op jullie gezichten zal brengen.”