Donald Trump wil gratie voor Martha Stewart

„Ik denk dat Martha Stewart tot op zekere hoogte hard en onrechtvaardig werd behandeld”, zei Trump tegen verslaggevers in het presidentieel vliegtuig onderweg naar Texas. Ook de voormalig gouverneur van Illinois, Rod Blagejovich, zou volgens de president voor gratie in aanmerking komen. De democraat Blagojevich zit sinds 2012 een gevangenisstraf van 14 jaar uit wegens corruptie. Hij bood de voormalige senaatszetel van Barack Obama aan in ruil voor geld of gunsten.

Stewart en Blagojevich hebben beiden een band met Trump. Stewart maakte in 2006 The Apprentice: Martha Stewart, een spin-off van Trump’s televisieshow The Celebrity Apprentice. En Blagojevich was in 2010 gast in het programma van Trump.