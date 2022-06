Op deze datum verschijnt het vervolg op Dirty Dancing

Regisseur Jonathan Levine is maar wat trots dat hij aan het roer staat van een van zijn favoriete films. „Hoewel de originele Dirty Dancing altijd een van mijn favoriete films is geweest, had ik nooit gedacht dat ik het vervolg zou regisseren”, liet hij onlangs weten. „Tijdens het schrijven werd ik verliefd op zowel de nieuwe als oude personages, de wereld van Catskills New York uit de jaren negentig en de muziek, die zal variëren van liedjes uit de originele film tot hiphop.”

Jennifer Gray neemt ook in de nieuwe film de rol van Frances ’Baby’ Houseman op zich. „Ik kan niet wachten om met Jennifer samen te werken en het verhaal van deze prachtige zomer vol romantiek en dans naar een nieuwe generatie te brengen. Maar ook aan de fans van het origineel, beloof ik dat we het niet zullen verpesten. We zullen de film met verfijning, ambitie en vooral liefde maken.”

Het was voor Levine dan ook van groot belang dat Gray niet alleen als actrice, maar ook als uitvoerend producent mee zou werken aan de film. „Ze is van onschatbare waarde. We gaan proberen zoveel mogelijk mensen van het origineel erbij te betrekken. We willen op alle mogelijke manieren respectvol zijn.”

Dirty Dancing werd in 1987 een wereldwijde hit. Voor de titelsong (I’ve Had) The Time Of My Life werden zowel een Oscar als een Golden Globe in de wacht gesleept.