Marco Borsato geeft extra concert in Carré

„Ik wil voor War Child een speciale avond doen. Ik ben dit jaar twintig jaar ambassadeur, de volledige opbrengst gaat natuurlijk naar War Child.” Marco verklapte al een beetje wat hij in petto heeft. „Michaela DePrince gaat iets bijzonders doen die avond.” Wanneer de kaarten in de verkoop gaan, wist Marco niet. „Daarvoor moet iedereen de site maar in de gaten houden.”

Borsato sluit zijn succesvolle clubtour Thuis eind dit jaar af met vier uitverkochte concerten in Carré. De zanger stond in 2002 voor het laatst in het koninklijk theater. „Er zaten gewoon heel veel andere leuke projecten tussen in die tussentijd”, zei Marco tegen Humberto Tan. Als voorbeeld noemde hij zijn stadionconcerten. „Maar nu met Thuis, dat intieme gevoel, Carré past in dat sfeertje.”