SPOOK UIT VERLEDEN achtervolgt TINA TURNER

Ike en Tina Turner. Ze maakten samen wereldhits, maar minstens zoveel ruzie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Gebalde vuisten, cocaïne in potten augurken uit Nederland en alcohol maakten de HUWELIJKSHEL van IKE en TINA TUNER in de jaren zestig en zeventig compleet. Wie deze tijd, die centraal staat in de Tina Turner-musical die JOOP VAN DEN ENDE in Londen produceerde, van nabij heeft meegemaakt, is haar pleegzoon IKE TURNER JR. De muzikant doet een merkwaardig boekje open: ,,Mijn ouders maakten niet meer ruzie dan andere stellen.’’