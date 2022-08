Tim Hofman: ’Opnames laten verklaring John de Mol wankelen’

De eerste aflevering van het achtste seizoen van Boos begint al meteen met een waarschuwing en een korte samenvatting van de aflevering over The Voice die zij in januari maakten. Het intro eindigt met het interview met John de Mol waarin tevens te zien is dat De Mol aangeeft mee te willen werken aan een eventuele vervolgaflevering. Die is nu dan eindelijk daar.

Tim Hofman vervolgt de aflevering met een confrontatie met John de Mol die ook al in januari plaatsvond. Hofman vertelt hem dat er nog een dame zou zijn opgestaan om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag, een melding waar John de Mol volgens Hofman bekend mee zou moeten zijn. Hoewel De Mol Hofman wel vraagt om wie het gaat, ontkent hij dat dat er iemand anders is geweest dan het ene geval waar eerder al over gesproken is.

„En hier moeten we het over hebben”, stelt Hofman. De presentator legt uit in januari al meerdere bronnen te hebben gesproken en te weten van meerdere meldingen, maar dit niet uitgebreid met De Mol te kunnen bespreken zonder die bronnen prijs te geven. Volgens Hofman zouden dat ook direct na de uitzending meerdere vrouwen contact hebben gezocht met de redactie. „Zij waren boos en verbaasd, want ook zij hadden zich al eens gemeld bij hun leidinggevenden. Was dat dan niet doorgegeven aan John? Of vertelde John ons dan niet de waarheid”, vraagt Hofman zich af.

Audiotape

Tim Hofman laat in de uitzending een audio-opname horen waarop een gesprek te horen is tussen een ’medewerker’ en ’contactpersoon’. Dit gesprek zou na uitzending van januari hebben plaatsgevonden.

„Nou ten eerste wil ik zeggen is dat ik denk dat wij qua emotie precies hetzelfde hebben op de reacties van alles mensen. Dat we boos, verdrietig en het niet begrijpen waarom hij dat niet daar benoemd heeft. Als ik naar mezelf kijk en er gebeurde heel veel waarvan ik dacht: ’wat?’ En ik zit maar te wachten...” Volgens de persoon is dan ook sprake van exacte hetzelfde management en wordt er gerefereerd aan Rick Brug, eerder nog werkzaam voor Talpa en nu onderdeel van het management van ITV, de huidige Voice-producent. Ook hij zou de aflevering met klapperende oren hebben zitten kijken.

Volgens de anonieme bellers zouden Rick en Linde de Jong, creative director, namelijk samen naar John de Mol zijn gestapt met klachten. John de Mol gaf in de eerdere aflevering wel degelijk aan dat deze twee bij hen zijn gekomen, maar had het zelf steeds over één melding in plaats van meerdere.

Onderzoek

De medewerker verklaart in het telefonische gesprek dat ’het balletje inderdaad is gaan rollen doordat een kandidaat heeft aangeklopt’. „Wat natuurlijk al raar is dat als een kandidaat aanklopt dat er dan wel onderzoek wordt gedaan en als alleen medewerker dat doet, dan niet.”

Hofman vat het gesprek vervolgens samen. „Dus. Wat horen we hier? Nou een contactpersoon werd ingeschakeld nadat er signalen binnenkwamen van een kandidate. We kunnen hieruit dus in ieder geval opmaken dat er een melding was van de kandidaat waar John naar refereert. Maar, dus ook een melding van de werknemer uit onze tape. Is dat dan alles? Nee.”

In het telefonisch gesprek is vervolgens te horen dat er sprake zou zijn van maar liefst vier meldingen van grensoverschrijdend gedrag door Rietbergen, waar De Mol van op de hoogte zou zijn. Er zou bovendien aan deze vrouwen zijn teruggekoppeld dat het nooit meer zou gebeuren.

Hofman zegt ook in het bezit te zijn van verschillende app-gesprekken die bovenstaande ondersteunen. Daarin worden volgend Hofman bovendien dingen in beschreven waarin De Mol in januari eveneens aan refereerde. Opmerkelijk genoeg is dit appgesprek echter van de vrouw waar De Mol geen weet van zegt te hebben.

Scenario’s

„Dus, welke twee scenario’s lijken er over te blijven na het horen van de verhalen in combinatie met die tape die wij hebben? Het ene scenario is: John vertelde ons niet de waarheid tijdens het gesprek in de vorige uitzending. Hij zegt dat hij wist van één vrouw, wij spraken alvast twee vrouwen en op de tape spreekt de contactpersoon dus van vier vrouwen.”

Een ander mogelijk scenario is volgens Hofman dat De Mol inderdaad alleen door Rick en Linde op de hoogte is gebracht van slechts één melding, die van de kandidate en niets over de melding van de andere vrouwen. En dat zou betekenen dat John ons zonder dat hij het wist niet de waarheid vertelde.”

Hofman wil dat ook precies weten hoe de vork in steel zit. „Waarom is het nu zo belangrijk dat we weten hoe het precies zit? Allereerst: de vrouwen die ons hebben benaderd voelen zich in deze door zowel ITV, Talpa als John niet serieus genomen. En dat doet pijn. En de optelsom van alles wat je net hoorde, zou ook kunnen betekenen dat Talpa en The Vice jarenlang werden gerund door leidinggevenden die klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij personeel niet zodanig serieus namen dat er op tijd werd ingegrepen. En dat zij mogelijk deze niet bij de eigenaar van het bedrijf neerlegden. Totdat er dus een kandidate van The Voice aan de bel trok...”

Verklaring

Anders dan bij de eerste aflevering heeft John de Mol besloten dit keer niet mee te werken. Presentator Tim Hofman had daar wel om gevraagd, omdat volgens hem uit de nieuwe informatie zou blijken dat De Mol op de hoogte was van meer dan één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen. De Mol kreeg inzage in deze informatie en besloot op basis daarvan geen commentaar te geven.

Woensdag bracht hij wel een verklaring uit waarin hij stelt ’verbijsterd te zijn door de valse beschuldigingen’. „Er is ons een transcript gestuurd van een heimelijk opgenomen telefoongesprek en een aantal apps. De transcriptie van het opgenomen telefoongesprek was geanonimiseerd en geredigeerd. Mede daardoor was het gesprek nauwelijks te begrijpen. Dat maakte het lastig om daarop te reageren.”

Volgens De Mol is in de transcripties die hij onder ogen kreeg bovendien geen concreet bewijs geleverd van de beschuldiging dat hij van meer meldingen op de hoogte zou zijn geweest. „Daarnaast gaat het hier om een in het geheim opgenomen gesprek tussen een anoniem persoon en een vertrouwenspersoon over de werkzaamheden van die vertrouwenspersoon”, vervolgt De Mol in zijn verklaring. „Wij hebben - gezien het belang van vertrouwelijkheid voor de rol van een vertrouwenspersoon - ernstige bedenkingen bij deze gang van zaken. De appjes die wij ingezien hebben geven ook geen nieuwe informatie. Al met al is er geen enkele concrete onderbouwing van de beschuldiging.”

Aangifte

In januari liet Boos meerdere vrouwen aan het woord over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de populaire zangcompetitie The Voice of Holland. Negentien vrouwen deden tegenover Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en twee vrouwen vertelden dat ze aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B. Na de uitzending stapten nog meer vrouwen naar de politie.

Eind april werd bekend dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van deze aangiften. Het onderzoek loopt nog, heeft een woordvoerder dinsdag laten weten. Hij kan niet aangeven wanneer er meer duidelijkheid komt.