Voor Frits Sissing voelde Maestro als afdankertje

„Jaren geleden hoorde ik in de wandelgangen van AVROTROS dat Strictly Come Dancing terug zou komen op de Nederlandse televisie. En dat was als kind al mijn droom: groot weekendamusement, rood pluche, livemuziek”, vertelt de 58-jarige presentator. „Dus ik stapte naar mijn baas en zei: het lijkt me duidelijk dat ik dat ga presenteren.”

Na intern overleg bleek er echter voor „AAA-ster Reinout Oerlemans” te zijn gekozen. Sissing mocht wel Maestro gaan doen, zei zijn toenmalige baas. „Ik baalde als een stekker; ik kreeg het afdankertje, terwijl Reinout daar stond te shinen in ’mijn’ show”, herinnert Frits zich. De eerste aflevering werd in 2012 uitgezonden en bleek een succes. „En kijk nu: Maestro komt al zes seizoenen boven de miljoengrens uit, terwijl Strictly Come Dancing al na een jaar van de buis werd gehaald.”

Vanaf 5 december is een nieuwe reeks te zien. Deze keer doen onder anderen actrice Simone Kleinsma, presentator Bram Krikke, journalist Henk Spaan en radio-dj Eva Cleven mee.