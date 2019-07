Prins Harry wil maximaal twee kinderen met Meghan

In het gesprek vertelde Harry, die zich vaak inzet voor het milieu en de natuur, hoe zijn visie hierop is veranderd sinds hij vader is. Hoewel de hertog van Sussex altijd al een liefde voor de natuur had vanwege alle mooie plekken die hij heeft bezocht, ziet hij nu meer de noodzaak om de natuur te behouden en door te geven aan de volgende generatie. „Ik wilde er altijd al aan werken, zelfs voordat ik kinderen had en ik hoop dat het hebben van kinderen...” Op dat moment onderbreekt Jane hem. „Hopelijk niet te veel dan.” Waarop Harry antwoordt dat Meghan en hij er „maximaal twee” willen.

„Ik heb de aarde altijd gezien als een plek die we lenen”, vervolgt de Brit. „Hoe intelligent we ook zijn en hoe ver we ook zouden zijn, we moeten in staat zijn iets achter te laten voor de volgende generatie.”