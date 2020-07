Edwin Evers bekijkt mogelijkheden om op te treden met band

„We missen het optreden, het publiek en de gezelligheid met elkaar. Op dit moment kijken we naar mogelijkheden om toch weer te kunnen spelen binnen de mogelijkheden die er zijn. We houden jullie hiervan natuurlijk op de hoogte”, laat Evers maandag weten op Instagram.

Evers heeft een paar weken geleden toen de coronamaatregelen werden versoepeld wel al bij hem in de tuin een akoestische set met zijn band gedaan. „Het was een topdag! We hebben de sessie opgenomen en omdat jullie niet naar ons kunnen komen en wij niet naar jullie, willen we dit graag delen.”

De Tuinset verschijnt in delen op YouTube, het eerste staat al online. „Dank voor al jullie support de afgelopen jaren en hopelijk tot heel snel. Veel plezier met deel 1 van de Edwin Evers Band Tuinset…”