Operatie Charlène ’zeer goed’ verlopen

„De prinses onderging vrijdag een operatie die zeer goed is verlopen”, aldus het paleis. „Deze ingreep onder algehele narcose is de laatste operatie die zij moest ondergaan na de kno-infectie die zij eerder opliep. Ze is nu 48 uur in observatie.”

Charlène is al sinds mei in haar thuisland. Ze was naar Zuid-Afrika gevlogen voor een korte werkreis, maar kreeg kort na aankomst een keel-, neus- en oorinfectie. Haar artsen hadden haar daarom afgeraden te vliegen. De prinses werd eerder al geopereerd.

Wanneer de prinses verwacht weer naar huis te vliegen, kon het paleis nog niet zeggen.